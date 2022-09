Social Football Summit, Galliani premiato come Top Manager dell'anno

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La promozione in Serie A con il Monza, la prima, storica, per il club brianzolo, poi una campagna acquisti di primo livello che nonostante le tantissime difficoltà iniziali nella massima seria ha portato poi alla vittoria contro la Juventus prima della sosta. Adriano Galliani, amministratore delegato del club biancorosso, per tutto questo è stato premiato al Social Football Summit come Top Manager dell'anno.