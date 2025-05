SONDAGGIO MN - Vi piacerebbe Vincenzo Italiano come nuovo allenatore del Milan?

vedi letture

Con la nomina di Igli Tare a nuovo direttore sportivo del Milan, dalle parti di via Aldo Rossi comincerà un altro casting importante: quello per il nuovo allenatore. Come da pronostico Sergio Conceiçao non proseguirà la sua avventura in rossonero, con l'ex dirigente della Lazio che avrebbe già messo nel mirino un nome in particolare, quello di Vincenzo Italiano. (CLICCA QUI PER VOTARE IL NOSTRO SONDAGGIO).

L'allenatore rossoblù, fresco vincitore della Coppa Italia proprio ai danni del Milan, ha un contratto in essere con il Bologna fino al giugno 2026, data che Saputo, Sartori e Fenucci starebbero cercando di prolungare per almeno un altro anno per dare così continuità al progetto tecnico cominciato lo scorso anno. La strada che porta a Vincenzo Italiano si pronostica essere dunque in salita per il Milan, che nonostante abbia una preferenza non perde d'occhio un'altra soluzione validissima, Massimiliano Allegri.