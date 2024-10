Sono 18 i giocatori rossoneri chiamati in Nazionale tra Milan e Milan Futuro

Torna la sosta per le Nazionali e come spesso accade il Centro Sportivo di Milanello si svuota, anche più dell'ultima volta. Rispetto a settembre ci sono i ritorni nelle rispettive selezioni di giocatori come Alvaro Morata oppure le prime convocazioni come capitato a Matteo Gabbia. In totale saranno 20 i giocatori rossoneri a essere impegnati con le Nazionali, tra Milan e Milan Futuro. Di seguito la lista completa:

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Matteo Gabbia (Italia)

Youssouf Fofana, Theo Hernandez e Mike Maignan (Francia)

Rafael Leao (Portogallo)

Alvaro Morata (Spagna)

Strahinja Pavlovic e Luka Jovic (Serbia)

Christian Pulisic e Yunus Musah (Usa)

Tijani Reijnders (Olanda)

Kevin Zeroli (Italia U20)

Francesco Camarda e Mattia Liberali (Italia U19)

Hugo Cuenca (Paraguay)

Davide Bartesaghi e Lorenzo Torriani (Italia U20).