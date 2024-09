Sono ben 21 i calciatori del Milan convocati in nazionale: l'elenco completo

Dopo un intenso mese di agosto l'attività dei Club si ferma per dare spazio alle nazionali. Nations League in Europa, qualificazioni al Mondiale 2026 in Africa e Sud America, amichevoli in giro per il mondo. Sono diversi i giocatori rossoneri che hanno momentaneamente lasciato Milanello per rispondere alle rispettive convocazioni, ecco il dettaglio dei loro impegni:

Youssouf Fofana, Theo Hernández e Mike Maignan (Francia)

Francia-Italia: venerdì 6 settembre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League

Francia-Belgio: lunedì 9 settembre ore 20.45, Lione - UEFA Nations League

Luka Jović e Strahinja Pavlović (Serbia)

Serbia-Spagna: giovedì 5 settembre ore 20.45, Belgrado - UEFA Nations League

Danimarca-Serbia: domenica 8 settembre ore 18.00, Copenhagen - UEFA Nations League

Yunus Musah e Christian Pulisic (Stati Uniti)

Stati Uniti-Canada: sabato 7 settembre ore 22.00, Kansas City - Amichevole

Stati Uniti-Nuova Zelanda: mercoledì 11 settembre ore 01.00, Cincinnati - Amichevole

Ismaël Bennacer (Algeria)

Algeria-Guinea: giovedì 5 settembre ore 21.00, Orano - Qualificazioni Mondiale 2026

Liberia-Algeria: martedì 10 settembre ore 18.00, Monrovia - Qualificazioni Mondiale 2026

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Nigeria-Benin: sabato 7 settembre ore 18.00, Uyo - Qualificazioni Mondiale 2026

Ruanda-Nigeria: martedì 10 settembre ore 15.00, Kigali - Qualificazioni Mondiale 2026

Hugo Cuenca (Paraguay)

Uruguay-Paraguay: sabato 7 settembre ore 01.30, Montevideo - Qualificazioni Mondiale 2026

Paraguay-Brasile: mercoledì 11 settembre ore 02.30, Asunción - Qualificazioni Mondiale 2026

Rafael Leão (Portogallo)

Portogallo-Croazia: giovedì 5 settembre ore 20.45, Lisbona - UEFA Nations League

Portogallo-Scozia: domenica 8 settembre ore 20.45, Lisbona - UEFA Nations League

Tijjani Reijnders (Olanda)

Olanda-Bosnia: sabato 7 settembre ore 20.45, Eindhoven - UEFA Nations League

Olanda-Germania: martedì 10 settembre ore 20.45, Amsterdam - UEFA Nations League

Davide Bartesaghi, Lorenzo Torriani e Kevin Zeroli (Italia Under 20)

Repubblica Ceca-Italia: giovedì 5 settembre ore 17.00, Znojmo - Elite League Under 20

Italia-Germania: martedì 10 settembre ore 16.00, Rieti - Elite League Under 20

Noah Raveyre (Francia Under 20)

Francia-Svizzera: venerdì 6 settembre ore 18.00, Clairefontaine - Amichevole

Francia-Svizzera: lunedì 9 settembre ore 15.00, Clairefontaine - Amichevole

Mattia Liberali, Diego Sia, Emanuele Sala, Adam Bakoune e Vittorio Magni (Italia Under 19)

Inghilterra-Italia: mercoledì 4 settembre ore 17.00, Čakovec (Croazia) - Torneo Internazionale

Italia-Germania: sabato 7 settembre ore 15.00, Kotoriba (Croazia) - Torneo Internazionale

Croazia-Italia: martedì 10 settembre ore 11.00, Čakovec (Croazia) - Torneo Internazionale