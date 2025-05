Sono tre i nomi che (per ora) non vanno considerati per la panchina del Milan

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport parlando dei nomi che (per ora) non vanno considerati tra i papabili per la panchina del Milan: "Farioli, reduce dalla delusione all’Ajax, al momento non rientra tra i candidati. De Zerbi è orientato a restare al Marsiglia dopo il comunicato del club francese. Sarri, a meno di sorprese clamorose, non va considerato un nome caldo complice il rapporto difficile avuto con Tare alla Lazio".

I DOSSIER DI TARE

Igli Tare, che da chi gli sta vicino viene descritto molto carico ed entusiasta, verrà ufficializzato nella giornata di oggi come nuovo direttore sportivo del Milan, ma sta lavorando già da alcuni giorni, in particolare su tre fronti che rappresentano le tre priorità del club di via Aldo Rossi: nuovo allenatore, rinnovi e la grana Reijnders.

BLINDARE REIJNDERS - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che parla prima di tutto dell'imminente offerta che il Manchester City presenterà per il centrocampista olandese: 50 milioni di euro. Prima del Monza, l'ad Giorgio Furlani ha rassicurato i tifosi spiegando che il Diavolo non ha bisogno di sacrificare un big, ma alle parole devono seguire i fatti. La ripartenza milanista non può iniziare con la cessione di Tijjani, uno dei pochi giocatori rossoneri che si sono salvati in questa disastrosa stagione. C'è poi da affrontare il tema rinnovi, in particolare quelli di Theo Hernandez e Mike Maignan che sono in scadenza nel 2026. Il Milan punta poi al prolungamento anche di Christian Pulisic, autore pure lui di un'ottima annata.

NUOVO ALLENATORE - Ma la questione più importante e cruciale per la ricostruzione è senza dubbio quella che riguarda il nuovo allenatore che dovrà prendere il posto di Sergio Conceiçao. Il candidato forte era Vincenzo Italiano, che però sembra orientato a restare a Bologna. L'idea in via Aldo Rossi è di affidarsi stavolta ad un tecnico esperto, dunque basta scommesse, ma il Milan sembra essere in ritardo su Antonio Conte e Massimiliano Allegri, destinati con ogni probabilità sulle panchine di Juventus e Napoli. Più indietro la candidatura di Thiago Motta, occhio invece all'opzione Roberto Mancini. Le prossime due settimane saranno decisive.