Sorteggi Champions League: alle 18 i gironi. Dove seguirli in diretta

Oggi, a partire dalle ore 18, si conosceranno i gironi della Champions League 2022-2023. Il Milan è inserito in prima fascia: chi affronteranno i rossoneri? Per scoprirlo la diretta dell'evento da Istanbul sarà fornita da Sky Sport 24 (200), Canale 20, Amazon Prime Video, in streaming su Sky Go, Mediaset Play, Amazon Prime Video, canale YouTube dell'UEFA e in live, con tutte le informazioni e i dettagli relativi, da MilanNews.it, sia in versione testuale sul nostro sito che sul canale ufficiale Twitch.

Queste le 4 fasce dell'urna di Istanbul:

PRIMA FASCIA: MILAN (Ita), Manchester City (Ing), Bayern Monaco (Ger), PSG (Fra), Real Madrid (Spa), Porto (Por), Ajax (Ola), Eintracht (Ger)

SECONDA FASCIA: Liverpool (Ing), Chelsea (Ing), Juventus (Ita), Barcellona (Spa), Atletico Madrid (Spa), Tottenham (Ing), Lipsia (Ger), Siviglia (Spa)

TERZA FASCIA: Salisburgo (Aus), Borussia Dortmund (Ger), Bayer Leverkusen (Ger), Shakhtar (Ucr), Inter (Ita), Sporting (Por), Napoli (Ita), Benfica (Por)

QUARTA FASCIA: Marsiglia (Fra), Bruges (Bel), Viktoria Plzen (Cec), Celtic (Sco), Rangers (Sco), Maccabi Haifa (Isr), Dinamo Zagabria (Cro), Copenhagen (Dan)