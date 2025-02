Sottil ai canali ufficiali del club: "Sono tifoso del Milan sin da quando ero piccolo"

Intervenuto sui canali ufficiali del club, il nuovo giocatore del Milan Riccardo Sottil, arrivato lo scorso gennaio dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha così parlato: "Sono un tifoso del Milan sin da quando ero bambino. Mio padre mi ha passato la sua passione per il calcio".

E proprio il padre, Andrea, ex calciatore ed oggi allenatore, ha così parlato del figlio un po' di tempo fa in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA): "Per lui è una grande occasione per fare uno step in avanti. Giocare nel Milan è una cosa grandiosa. E conoscendolo so che farà di tutto per conquistare la proprietà e l'allenatore".