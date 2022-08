Sottil: "La sconfitta col Milan lascia rammarico. Non tutti segnano due gol a San Siro"

MilanNews.it

Reduce dal ko all'esordio contro il Milan, l'Udinese è pronta a scendere in campo domani contro la Salernitana. Il tecnico Andrea Sottil, in conferenza stampa, ha parlato così del momento della squadra: "La sconfitta col Milan lascia rammarico, ma anche consapevolezza che è stata fatta una buona prestazione. Non tutti vanno a Milano a fare due gol e creare occasioni importanti in area - ricorda il mister. Dalle sconfitte bisogna imparare e ripartire, non commettendo più determinati errori e migliorandosi. Per lavorare in settimana siamo partiti proprio dalla consapevolezza di quanto di buono la squadra ha fatto".