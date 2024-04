Spagna amara per Luka Romero: è arrivata l'aritmetica retrocessione in Segunda

Amara esperienza all'Almeria per Luka Romero. Col ko casalingo contro il Getafe, la squadra andalusa è retrocessa in Segunda Division. Solo i 10 minuti finali per l'argentino, con la situazione già di 1-3 per gli avversari, risultato poi definitivo. Trasferitosi nel mercato di gennaio alla ricerca di maggiore spazio, Romero ha giocato 9 partite, di cui 4 da titolare, segnando due reti, entrambe nella sfida contro l'Atlético Madrid lo scorso 24 febbraio. Dalla ripresa del campionato dopo la sosta delle nazionali, Ronero è stato usato con minor frequenza, prevalentemente a partita in corso.

Risulta a questo punto difficile che il giocatore venga impiegato in queste 5 partite, essendo in prestito secco dal Milan e pertanto destinato a fare ritorno alla base il 1° luglio. In 33 giornate l'Almeria ha raccolto la miseria di 14 punti in 33 partite ed è la squadra tra i cinque tornei principali d'Europa ad aver impiegato più tempo a vincere la prima partita di campionato (29 giornate). Il Milan lo ha prelevato la scorsa estate dalla Lazio e nei primi sei mesi in rossonero ha raccolto 4 presenze in Serie A, tutte da subentrato più una da titolare in Coppa Italia contro il Cagliari.