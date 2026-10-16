In Spagna elogiano Cisse: è la nuova stella del calcio italiano?

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Gonzalo Javier Carro Gurtubay, giornalista spagnolo di Marca, si è così espresso su Instagram elogiando Cisse, attaccante del Milan.

Gonzalo Javier Carro Gurtubay, giornalista spagnolo di Marca, si è così espresso su Instagram elogiando Cisse, attaccante del Milan: "Il Milan ha trovato una nuova stella e ha solo diciannove anni. Si chiama Alphadjo Cisse e ha già fatto la storia in Europa. Il giovane italiano ha firmato una tripletta nella goleada per quattro a zero contro il Salisburgo: ha segnato al quindicesimo minuto, ha segnato di nuovo al trentaduesimo e ha completato la sua tripletta appena iniziata la ripresa. E lo ha fatto con entrambi i piedi e di testa.

Ma la cosa più importante non è solo che abbia segnato tre gol: a diciannove anni e trecentosquantotto giorni, Cisse è diventato l'italiano più giovane a realizzare una tripletta in una competizione europea. E inoltre è stato il primo giocatore del Milan a firmare una tripletta continentale dai tempi di Filippo Inzaghi nel 2002. Una notte, insomma, per mettere il suo nome sulla mappa.

Cisse è un trequartista, può giocare più avanzato e stava già dando segnali importanti: somma cinque gol in sette partite ufficiali in questa stagione. Cresciuto nell'Hellas Verona, ha esordito in Serie A a diciassette anni e il Milan ha puntato su di lui a gennaio. Ora, sotto la guida di Ruben Amorim, la sua esplosione comincia a essere impossibile da ignorare. E ora vi chiedo: siamo di fronte alla prossima grande gioia del calcio italiano?".