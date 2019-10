SPAL, Semplici: "Per ottenere punti col Milan servirà una partita straordinaria"

Leonardo Semplici, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato l'entusiasmo dell'ambiente SPAL in vista della sfida di domani: "Mi fa piacere l'entusiasmo intorno alla squadra. Andremo ad affrontare una squadra costruita in maniera diversa con obiettivi e storia diversi. Se non faremo una partita straordinaria, torneremo a casa senza punti. Dovremo pensare a fare il meglio per quelle che sono le nostre qualità e possibilità. Il pari con il Napoli però ci deve dare serenità e convinzione".