SPAL, tre positivi al Coronavirus. Bonifazi e compagni posti in isolamento

Attraverso il proprio sito ufficiale, la SPAL ha reso noto di aver riscontrato tre positività nel Gruppo Squadra nel momento del raduno per la prossima stagione. "SPAL srl comunica che in seguito ai test medici eseguiti in vista della partenza della nuova stagione sportiva della Prima squadra, tre tesserati sono risultati positivi al Covid-19. Come previsto dal protocollo in essere, i tre tesserati, tutti asintomatici, si trovano in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie". Era stato lo stesso Kevin Bonifazi, tramite i propri account social, ad anticipare ieri la propria positività.