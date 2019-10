SPAL, Vicari: "Il Milan non fa paura, sappiamo che daranno il 100% perché non possono sbagliare"

Francesco Vicari, difensore della SPAL, è stato intervistato da Sky Sport e ha parlato in vista della sfida di domani col Milan: "Erano dei miraggi, li vedevo in tv e mi sembravano inarrivabili. A volte faccio fatica a credere a questa cosa. Il Milan fa paura? Paura no, sappiamo che incontreremo una squadra che sta passando un periodo difficile, daranno il 100% perché con noi non possono sbagliare".