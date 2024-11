Spalletti: "chi è il nostro Sinner? Maldini ha eleganza"

(ANSA) - APPIANO GENTILE, 16 NOV - "Chi può essere il nostro Sinner? Secondo me è bene non fare mai paragoni, perché poi quando li ho fatti mi è arrivato di tutti. Diciamo un calciatore che va oltre alla normalità di palleggio, a me Maldini mi dà l'impressione di avere il colpo facile, l'eleganza dentro la sostanza di creare qualcosa di super facile per le qualità che ha, anche ora che l'ho rivisto in questi allenamenti". Lo ha detto il commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro la Francia. (ANSA).