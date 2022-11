Spalletti: "Rigorino con l'Empoli? Prendendo tutti i giornali emergono cose divertenti"

MilanNews.it

Si è parlato di rigorino contro l'Empoli, lei cosa ne pensa? E come risponde agli ultimi episodi, compreso quello di ieri in Hellas-Juve? Sono due delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro l'Udinese - partita valida per la 15esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Non può essere una polemica che ci riguarda ciò che succede nelle partite, perché si ritorna lì: noi abbiamo il nostro di principio, di biglietto da visita. Vogliamo fare calcio, una roba interessante in grado di coinvolgere il sentimento degli sportivi. Io potrei prendere tutti i giornali e cosa avevano detto di questo 'rigorino' e verrebbero fuori cose divertenti... E poi mi sembra molto simile a quello che subimmo contro il Lecce, dove a vederlo mi viene un'analisi facile. Ma ritorno alla chiusura come l'avevo iniziata: per il calcio che vogliamo fare, non può essere questa una polemica che ci riguarda".