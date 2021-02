Spezia-Milan, come arriva la squadra di Italiano alla sfida con i rossoneri

In avvicinamento alla sfida tra Spezia e Milan, Tuttomercatoweb ha stilato il report della formazione ligure in vista della sfida con i rossoneri. Due assenze importanti per Vincenzo Italiano. Il tecnico dello Spezia non avrà a disposizione per la sfida contro il Milan il capitano Claudio Terzi e l’esterno alto Diego Farias, infortunati entrambi nel match contro il Sassuolo. In porta ci sarà Provedel mentre sugli esterni correranno Vignali e Bastoni con Erlic al centro del primo minuto al fianco di uno fra Ismajli e Chabot. A centrocampo dovrebbe esserci Ricci che sarà supportato da una parte da Estevez e dall’altra da Maggiore. In attacco potrebbe rivedersi al centro Galabinov anche se non è escluso l’impiego di Agudelo ancora come falso nove con Verde e Gyasi esterni.