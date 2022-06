Spezia, risolto il contratto del mister Thiago Motta

MilanNews.it

Con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, lo Spezia Calcio ha comunicato la risoluzione consensuale con l'allenatore Thiago Motta e con il suo staff tecnico. Si dividono dunque le strade dell’ex calciatore dell’Inter con la società ligure. Thiago Motta nello scorso campionato ha conquistato una buona salvezza con una squadra accreditata per la lotta a non finire in Serie B, dunque ha raggiunto l’obiettivo. Questa la nota del club: “Spezia Calcio comunica di aver raggiunto un accordo circa i termini della risoluzione consensuale dei contratti dell'allenatore Thiago Motta e del suo staff tecnico. A tutti loro va il ringraziamento del club per i risultati raggiunti”.