Sport di contatto, non c'è l'ok del Cts: bisogna aspettare ancora per il calcetto

Stando a quanto riporta repubblica.it il Cts ha detto no alla ripartenza degli sport di contatto, quindi ancora niente calcetto, piscine, palestre e circoli sportivi in cui si fa attività di contatto. Questa attività sarebbero dovute ripartire domani ma l'ok del Comitato tecnico scientifico non è arrivato, anche a causa dell'impossibilità delle società dilettantistiche di dare le stesse garanzie sui protocolli che offrono le società professionistiche di Serie A.