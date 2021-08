Sport: oltre 8 mila ore live e 20 discipline su Sky Sport

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Oltre 8 mila 300 ore di diretta, 20 discipline sportive, 10 canali dedicati allo sport e tecnologia sempre all'avanguardia: Sky, che presenta oggi il palinsesto della stagione 2021/2022 è 'la casa dello Sport'. La grande novità è Antonio Conte special guest dell'emittente satellitare per raccontare la Champions e il calcio internazionale. Sky trasmetterà più di 1600 partite live nella stagione: tre match per ogni turno di Serie A, oltre a tutta la Serie B e la Serie C. Osservati speciali, poi, i campionati europei di Bundesliga, Ligue 1 e Premier League. Il calcio internazionale, infatti, è di casa a Sky che trasmette 121 incontri di Champions League, oltre a Europa League e Conference League. Confermata la squadra di opinionisti formata da Bergomi, Cambiasso, Capello, Condò, Costacurta, Del Piero, Di Canio, Marchegiani, Marocchi e Orsi. E sarà Melissa Satta il nuovo volto di 'Sky Calcio Club', condotto da Fabio Caressa. Non solo calcio, però, perché sui canali di Sky si potranno vedere ben venti discipline. Grande spazio ai motori con oltre 260 appuntamenti, 910 ore live, le gare dei Mondiali di Formula 1, Moto Gp, Superbike, oltre a F2, F3, Formula E, Ferrari Challenge, Porshe SuperCup, DTM, Moto2, Moto3, MotoE, CIV e CEV, BMW M2 CS Racing Cup Italy e il ritorno dell'Indycar Series, a partire dalla stagione 2022. Su Sky Sport Tennis saranno trasmessi i grandi appuntamenti degli ATP Masters 1000, Wimbledon e le prossime Nitto ATP Finals di Torino (14-21 novembre), che saranno seguite con una copertura straordinaria live da Torino. In attesa dell'NBA - dal 19 ottobre - su Sky Sport Arena due grandi novità per tutti gli appassionati di basket: la Turkish Airlines EuroLeague e la 7 DAYS EuroCup. Poi l'EuroBasket 2022, a Milano, l'AmeriCup 2022 e la AsiaCup 2022. Poi spazio al rugby, al golf, all'atletica leggera e baseball. (ANSA).