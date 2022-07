Sport - Real Madrid, Asensio disposto a ridursi l'ingaggio: Milan e Liverpool alla finestra

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Tra i giocatori in uscita dal real Madrid non si può non citare Marco Asensio. Accostato da tempo al Milan, lo spagnolo è seguito anche dal Liverpool di Klopp. Secondo quanto riportato da Sport, il giocatore blanco sarebbe disposto a rivedere le proprie richieste economiche relative all'ingaggio che inizialmente si assestavano sui 6-7 milioni di euro a stagione. La preferenza del giocatore, al momento, sarebbe per la destinazione inglese. Il Real Madrid per cedere il classe 96' chiede almeno 30 milioni.