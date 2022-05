SportItalia - Carnevale: "Deulofeu può giocare nelle grandi squadre italiane e all'estero"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Carnevale, responsabile dell'area scouting dell'Udinese, è intervenuto nel corso dell'evento "Miti dello Sport" come riportato da www.alfredopedulla.com, soffermandosi anche su Gerard Deulofeu: "Deulofeu? È un ragazzo fortissimo, ha recuperato in pieno. Ha fatto la bellezza di 13 gol, tantissimi assist. Mi auguro che rimanga a Udine, perché così ci sarà meno sofferenza per noi. Deulofeu può giocare nelle grandi squadre italiane e all’estero, mi auguro possa rimanere ancora qualche anno con noi. Poi chissà, forse andrà al Napoli, al Milan o all’Inter, questo non lo so".