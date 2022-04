Sportitalia - Milan, il ritorno di Ibra: lo specialista del rush finale

Fonte: gianluigi Longari per Sportitalia

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rientro di Zlatan Ibrahimovic, dell’uomo del destino, arriva con un tempismo perfetto in relazione alle settimane che porteranno il campionato ad essere deciso, in un senso o nell’altro. Difficile trovare una notizia migliore per il Milan, soprattutto perché lo svedese ha mostrato con fatti difficilmente equivocabili quanto abbia predisposizione e naturalezza nel maneggiare la tensione dei momenti chiave. Dell’esempio più concreto, ebbe modo di usufruire quella che ad oggi rappresenta per lo svedese la controparte, ovvero quella stessa Inter che in lui si identificava e che conquistò il campionato all’ultima giornata battendo il Parma proprio grazie ad una sontuosa doppietta dell’attuale leader del Milan. All’Olimpico contro la Lazio è arrivato un primo assaggio, con l’assist recapitato a Tonali per il gol che ha fatto esplodere i cuori rossoneri ed ha rilanciato la squadra di Pioli in vetta alla classifica. Ora per il Milan restano quattro finali: in attesa di comprendere se ci sarà modo di essere padroni del proprio destino o se si dovrà aspettare un passo falso della metà nerazzurra della città. Ibrahimovic, ad ogni modo, sa come si fa. Averlo dalla propria parte è l’iniezione di fiducia più importante che in casa rossonera si potesse ricevere.