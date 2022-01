Sportitalia - Milan, lo squarcio nella delusione: Rafael Leao

Nonostante la serata nefasta dal punto di vista del risultato e con lo strascico polemico garantito dal clamoroso errore arbitrale di Serra, in casa Milan la ventata di ottimismo risponde al profilo di Rafael Leao. Il livello di maturità e consapevolezza acquisito dal portoghese impressiona per la facilità quasi disarmante attraverso cui rende semplici giocate oggettivamente complicate, e soprattutto per l’attrazione quasi naturale che provoca nelle dinamiche di gioco dei suoi compagni di squadra. E’ lui il polo gravitazionale della manovra del Milan, colui verso il quale i giocatori rossoneri si appoggiano nei momenti di difficoltà o quando sentono la necessità della giocata fuori dalla norma per cercare la superiorità numerica. La risposta dell’ex Lille arriva puntuale anche dal punto di vista realizzativo, con le 8 reti messe in fila in stagione che già superano lo score di quanto messo insieme nella passata annata sportiva. Il Milan si riscopre Leaocentrico, e si rende conto che dipendere da un talento di questo calibro può essere tutto tranne che un difetto, per chi lo ha a disposizione.