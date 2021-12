Sportitalia - Milan, nuova pista per l'attacco: pressing dei rossoneri per Muriel

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari ha parlato del mercato del Milan citando un interesse dei rossoneri per Luis Muriel. Queste le sue parole: "Anche il Milan è in pressing su Muriel. Per ora non ci sono margini per una partenza ma va seguita. Per il resto i rossoneri cercano un difensore e un esterno se Castillejo (piace al Genoa e in Spagna) partisse"