Sportitalia - Si avvicina Milan-Bayern Monaco: gli orari della diretta Tv

Milano, 22 luglio 2019 – E’ arrivato il momento del Milan nella International Champions Cup 2019: nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 luglio 2019 a partire dalle ore 3, Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 DTT) trasmetterà in diretta ed esclusiva da Kansas City Milan-Bayern Monaco.

Si tratta del debutto sulla scena internazionale del Milan di Marco Giampaolo mentre il Bayern Monaco è al terzo e ultimo impegno nella ICC 2019 dove ha raccolto una sconfitta (2-1 con l’Arsenal) e una vittoria (3-1 al Real Madrid). La telecronaca sarà affidata alla voce di Carlo Pellegatti, la più amata dai tifosi milanisti.

Nella stessa notte in programma Real Madrid-Arsenal (in diretta dalle ore 1) e Atletico Madrid-Chivas (diretta dalle ore 3).

Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a SI Smart, la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia, e vedere la partita in alta definizione. Basterà premiere il pulsante rosso per entrare nel mondo Si Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, Si Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.

Di seguito la programmazione Sportitalia:

Milan-Bayern Monaco – Mercoledì 24 luglio 2019 in diretta dalle ore 3

Telecronista Carlo Pellegatti

Real Madrid-Arsenal – Mercoledì 24 luglio 2019 in diretta dalle ore 1

Telecronista Fernando Siani

Chivas-Atletico Madrid – Mercoledì 24 luglio 2019 in diretta dalle ore 3

Telecronista Alessio Milone

La gara sarà trasmessa in differita sul canale Sportitalia DTT alle ore mercoledì 24 luglio alle ore 10,45 e alle ore 18,30, mentre sul canale SI Solo Calcio presente nell’offerta SI Smart l’appuntamento per le ore 7. Highlights e servizi nell’informazione di SI Live24 in onda senza alcuna interruzione.