Sportitalia - Torino, Belotti e quell'aria di addio: Milan alla finestra

Le parole di Cairo lasciano intendere in maniera piuttosto evidente quanto possa essere complicato per il Torino cercare di trattenere il Gallo Belotti in maglia granata. Le trattative non hanno avuto l’esito sperato, al punto da esplicitare a chiare lettere la volontà del Capitano di avere l’opportunità di scegliere autonomamente il proprio destino in vista dell’imminente scadenza contrattuale fissata per il giugno del 2022. Del resto, Belotti ha manifestato con i fatti e per lungo tempo lo spirito di appartenenza ad una squadra che si è spesso totalmente abbandonata al suo talento ed alla sua verve realizzativa, al punto da legarvisi il suo stesso destino di permanenza in Serie A. Ora che la strada del Torino è cambiata, con la scelta di Juric che ha riportato ordine ed ambizione, le possibilità che Belotti prenda una strada differente sono in aumento. Gli estimatori, del resto, non mancano di certo e tra le squadre interessate figura anche il Milan.