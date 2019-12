Sportmediaset - Ibrahimovic-Milan, l'attesa sta per finire

Secondo quanto riportato da Sportmediaset su Italia Uno, manca sempre meno all'arrivo di Ibrahimovic a Milano. Queste le prossime tappe dello svedese nel suo ritorno al Milan: "L'attesa sta per finire, sette anni e mezzo e il popolo rossonero riabbraccierà Zlatan Ibrahimovic. Lo sbarco è previsto nella mattinata del 2 Gennaio con un volo privato, poi visite mediche e successivamente lo sbarco a Milanello dove conoscerà i compagni. Il 3 Gennaio prevedibile bagno di folla a Casa Milan per la presentazione alla stampa mentre l'abbraccio di San Siro potrebbe essere con la Sampdoria con cui Ibra, in tutta probabilità, si siederà in panchina. Ibrahimovic è desideroso di bruciare i tempi per fare il suo esordio già il 15 Gennaio in Coppa Italia con la Spal così da inseguire il record delle 100 presenze, distante solo 15 apparizioni."