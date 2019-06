Sportmediaset - Il Milan sarà in Europa: mancano i tempi tecnici per il TAS

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, la sospensione della sentenza da parte della Camera Giudicante della UEFA consentirà al Milan di partecipare alla prossima edizione della Europa League. In caso di esclusione da parte dei rossoneri, infatti, non ci sarebbero stati i tempi tecnici per il ricorso al TAS di Losanna, dato che i turni preliminari a cui dovrebbe partecipare il Torino, cominciano a fine luglio.