Sportmediaset - Incontro Milan-UEFA, il club cercherà di capire se la sanzione potrà essere alleggerita

Il Milan incontrerà i vertici della UEFA venerdì 11 gennaio a Nyon. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, Ivan Gazidis cercherà di capire se la sanzione comminata al club rossonero potrà essere mitigata, perchè non consente ad un fondo come Elliott di investire adeguatamente. L'obbligo del pareggio di bilancio entro il 2021 permette, infatti, di cercare rinforzi attraverso prestiti o giocatori in scadenza.