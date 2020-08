SportMediaset - Ipotesi clamoroso ritorno in Nazionale per Conte ma solo dopo Euro2021

SportMediaset rivela un retroscena che sarebbe clamoroso. In attesa di conoscere il suo futuro sulla panchina nerazzurra, potrebbe aprirsi uno scenario in Nazionale per Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter avrebbe sondato il terreno riguardo a possibilità e tempi per un eventuale ritorno. Questa opzione però non sarebbe a breve termine ma se ne potrebbe parlare eventualmente dopo gli Europei.