Sportmediaset - L'ex rossonero Pirlo verso la panchina della Cremonese

Stando a quanto riferito da Sportmediaset, Andrea Pirlo è in pole position per rilevare Fabio Pecchia sulla panchina della Cremonese. L’ex giocatore di Milan e Juventus, tornerebbe così ad allenare dopo un anno di stop dalla separazione dai bianconeri. Pirlo andrebbe in una piazza carica come quella di Cremona, che ritrova la massima serie dopo molti anni. L'alternativa porterebbe a Max Alvini, reduce dalla positiva avventura al Perugia, a cui è legato da un contratto fino al 2024, ma in questo momento il ‘Maestro’ Pirlo sarebbe nettamente favorito.