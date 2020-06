SportMediaset - Milan, altra panchina per Leao: ora anche il suo futuro è in discussione

In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, Stefano Pioli è orientato a schierare il suo Milan con l'alberto di Natale (4-3-2-1), con Rebic prima punta e alle sue spalle Calhanoglu e Paquetà. Ancora panchina quindi per Rafael Leao che non ha convinto il tecnico milanista e ora anche il suo futuro in rossonero è in discussione. Lo riferisce SportMediaset su Italia Uno.