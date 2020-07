SportMediaset - Milan e Rangnick sempre più vicini: settimana prossima il tedesco potrebbe volare a Londra

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, Ralf Rangnick e il Milan sono sempre più vicini, ma prima il tedesco deve liberarsi dalla Red Bull: i suoi legali sono in contatto in queste ore con quelli del gruppo austriaco per definire la buonuscita milionaria. La prossima settimana, Rangnick potrebbe volare a Londra per incontrare i vertici di Elliott. Per il tedesco è già pronto un contratto di tre anni con opzione sul quarto da 5 milioni di euro a stagione.