Sportmediaset- Milan, furia con l'arbitro Banti per l'arbitraggio della Supercoppa: disparità nell'intervento del VAR

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il Milan è furioso per l'arbitraggio di Banti e dei suoi assistenti. I rossoneri denunciano la non uniformità di intervento del VAR, anche se accettano il rosso a Kessie. Contestano il mancato ricorso alla tecnologia per valutare il contatto in area nel finale tra Emre Can e Conti, ma soprattutto il fatto che Cutrone sia stato fermato in fuorigioco (era in posizione regolare) nel primo tempo e non gli sia stato permesso di finire l'azione per poi andare a rivederla con l'ausilio della tecnologia. Con la Juventus, invece, la bandierina non si è alzata in due occasioni in cui l'offside era evidente, ma è stato comunque concesso alla squadra di Allegri di calciare verso la porta.