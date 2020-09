Sportmediaset - Milan, per la difesa occhi su Tomiyasu: l'alternativa è Djimsiti

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Simone Cerrano ha fatto il punto sul mercato del Milan. Questi i suoi interventi:

Sulla difesa: "L'emergenza rossonera riguarda sempre la difesa. Definitivamente perso Fofana, il primo obiettivo del Milan, accasatosi al Leicester per 40 milioni di euro. La prima alternativa è Tomiyasu che piace molto per la sua duttilità ma la valutazione del Bologna non è indifferente in quanto si attesta intorno ai 20-25 milioni di euro. Il Bologna avrebbe già individuato il suo sostituto in Lyanco del Torino. Il Milan ha chiesto informazioni anche per Djimsiti dell'Atalanta ma il club bergamasco non ha intenzione di privarsene"

Su Bakayoko: "Sullo sfondo resta anche la trattativa per Bakayoko. Sul giocatore c'è l'interesse anche del Psg ma il Milan ha due alleati: Tuchel, l'allenatore dei parigini, vorrebbe un centrocampista con altre caratteristiche mentre il francese prefereribbe ancora la destinazione rossonera. Negli ultimi giorni si potrebbero riaprire alcuni spiragli"