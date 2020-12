Sportmediaset - Pioli da Parma contro la squadra della sua città: il Milan non sottovaluta i crociati

L'edizione odierna del telegiornale Sportmediaset analizza la partita che vedrà i rossoneri impegnati contro il Parma. La formazione emiliana, in particolare, riporta al passato del tecnico rossonero essendo stata la prima squadra di Pioli nonchè quella della sua città d'origine. L'allenatore emiliano sta lavorando sulla testa dei giocatori come dimostrano i recenti risultati e come evidenzia la crescita del Milan. I rossoneri, privi di Ibrahimovic, non sottovalutano i crociati e sono pronti ad affrontare la formazione emiliana di Liverani.