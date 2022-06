SportMediaset - Roma, Zaniolo verso la permanenza con rinnovo. Milan e Juve non intendono pagare i 55-60 mln che chiedono i giallorossi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo, accostato a lungo nelle ultime settimane a Milan e Juventus, va verso la permanenza alla Roma, con anche il rinnovo di contratto. A riferirlo è oggi SportMediaset su Italia Uno che spiega che ieri c'è stato un incontro tra il suo entourage e il club giallorosso, nel quale è stata trovata una bozza di accordo per un prolungamento del contratto di altri due anni a 4,5 milioni di euro a stagione (attuale scadenza 2024). Impossibile una sua partenza dunque in questa finestra di mercato, anche perchè la Roma continua a chiedere 55-60 milioni di euro per lasciarlo partire, una cifra che Milan e Juventus non hanno nessuna intenzione di pagare.