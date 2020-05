SportMediaset - Tutti pazzi per Tonali: sfida Juve, Inter e Milan per il gioiellino del Brescia

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, è corsa a tre per Sandro Tonali del Brescia: sul giovane regista ci sono infatti Juventus, Inter e Milan. I bianconeri lo vogliono per rinnovare il loro centrocampo, mentre i nerazurri, che lo seguono da parecchio tempo, al momento sembrano essere leggermente avanti rispetto alle altre pretendenti. Per quanto riguarda il club di via Aldo Rossi, i rossoneri vogliono costruire su di lui la nuova mediana e per convincerlo a sbarcare a Milanello punteranno anche sulla sua fede milanista.