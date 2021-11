SportMediaset - Verso Genoa-Milan: Kalulu tornerà titolare a destra

Claudio Raimondi, nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, ha dato le ultime sulla probabile formazione del Milan che affronterà domani sera il Genoa: in difesa, Pierre Kalulu tornerà titolare a destra, mentre al centro della difesa si rivedrà Tomori al fianco di Kjaer. In mezzo al campo, spazio alla coppia Tonali-Kessie, mentre in avanti, alle spalle di Ibrahimovic, gli unici sicuri di un posto dal primo minuto sono Saelemakers a destra e Leao a sinistra. Come trequartista, Diaz è favorito su Messias, ma attenzione al brasiliano che alla fine potrebbe essere la sorpresa di Pioli per la trasferta di Genova.