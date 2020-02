SportMediaset - Verso le coppa Italia: Milan, Ibra c'è, con lui Leao o Rebic

Claudio Raimondi ha fatto un punto sul Milan a SportMediaset: "La botta non è stata assorbita, fa piuttosto male. La clamorosa rimonta subita nel derby ha resettato tutto quando sembrava che il Milan con Ibrahimovic avesse svoltato. La sconfitta con l'Inter ha certificato che Zlatan non basta anche se fa ancora la differenza alla sua età con un gol e un assist. Ibrahimovic vuole esserci con la Juventus, davanti a 70 mila spettatori. Nel pomeriggio a Milanello le sue condizioni verranno valutate dopo che anche lui, alla fine del derby, ha dimostrato qualche segno di affaticamento arrivando da una settimana travagliata a livello fisico. Il Milan è stato disastroso contro le grandi, 5 sconfitte su 5, senza dimenticare la Manita contro l'Atalanta. La partita di coppa sarà importante per capire il livello dei rossoneri. Leao scalpita ma Pioli deve capire se ci sarà spazio per lui al posto di Rebic nel 4-2-3-1 o tornare al 4-4-2 con Leao accanto ad Ibra".