Squalifica scontata, Emerson Royal può tornare contro il Como

vedi letture

Ieri sera Emerson Royal non è stato della partita a causa della squalifica rimediata in Supercoppa: il brasiliano da diffidato era stato ammonito contro la Juventus in Semifinale. Squalifica scontata, il brasiliano tornerà per la sfida di martedì pomeriggio in casa del Como; da capire se Conceiçao lo schiererà titolare o gli preferirà Calabria.

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: martedì 14 gennaio 2025

Ore: 18.30

Stadio: Comunale Giuseppe Sinigaglia

Diretta TV: DAZN, Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it