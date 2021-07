Stadi aperti al 50% col Green Pass. Il QS: "La Serie A respira"

La Serie A ripartirà con il pubblico negli stadi: i tifosi, obbligatoriamente dotati di Green Pass, potranno riempire gli impianti fino al 50% della capienza. La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, aveva inizialmente parlato di una capienza occupazionale del 75% per gli impianti sportivi all'aperto e del 50% per quelli al chiuso, ma la cabina di regia del governo - ricostruisce l'edizione odierna del QS - ha corretto questi "paletti", portando al 50% la capienza massima occupabile negli stadi per eventi con più di 5000 spettatori. Si può finalmente tornare a un calcio "vissuto" e senza vincoli - commenta il quotidiano -, se non quelli del "passaporto verde".