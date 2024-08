Stam su Zirkzee: "Avrà bisogno di tempo per adattarsi alla Premier League"

vedi letture

Jaap Stam, ex difensore del Milan nelle stagioni 2004\2005 e 2005\2006 è intervenuto ai microfoni di The Athletic ed ha detto la sua sul trasferimento di Joshua Zirkzee, ex obiettivo del mercato rossonero in questa sessione estiva, in Premier League e al Manchester United. Queste le considerazioni dell'ex centrale olandese del Milan:

Stam commenta Zirkzee: "Un ragazzo giovane con molta qualità, come ha dimostrato in Serie A ha bisogno di tempo per adattarsi alla Premier League, non solo allo stile di gioco, ma anche alla pressione e alle aspettative che derivano dal giocare in un grande club come lo United. Ci sono stato, so cosa significa. Lingua, paese, club, cultura e giocatori diversi da quelli a cui sei abituato"