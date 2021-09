Stasera c'è Juve-Milan, il QS: "Sarà il testacoda più strano della storia"

Sarà un big match dalle gerarchie ribaltate, "come se i nove Scudetti consecutivi della Juventus non fossero mai esistiti". A scriverlo è l'edizione odierna del QS - La Nazione, che sottolinea come l'occasione per il Milan sia particolarmente ghiotta: in caso di nuova sconfitta, la Juve scivolerebbe ulteriormente in fondo alla classifica, e a quel punto si aprirebbe una crisi nera cui sarebbe difficile porre rimedio. La sfida dello Stadium sarà soprattutto il "valzer degli assenti": da un lato mancheranno Arthur, De Sciglio e Kaio Jorge, dall'altro Bakayoko, Krunic, Giroud e Ibrahimovic.