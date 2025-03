Stasera Inghilterra-Lettonia: Tuchel potrebbe fare ancora affidamento su Walker

Dopo la vittoria sull'Albania di venerdì scorso, l'Inghilterra di Thomas Tuchel ospiterà questa sera al Wembley Stadium di Londra la Lettonia nella seconda giornata del gruppo K di qualificazione ai prossimi Mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, in programma nel 2026.

Rispetto alla partita contro l'Albania il neo ct dei Three Lions farà qualche modifica alla formazione titolare, non prevedendo però l'esclusione del numero 32 del Milan Kyle Walker. Il terzino rossonero scenderà infatti regolarmente in campo sulla sua fascia di competenza, completando così una difesa che sarà con ogni probabilità composta da Guehi, Colwill e la sorpresa assoluta Lewis-Skelly. Fischio d'inizio in programma alle ore 20.45 italiane.