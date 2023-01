Stasera Lazio-Milan. La Gazzetta titola: "Serve il vecchio Diavolo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista di Lazio-Milan di stasera, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Serve il vecchio Diavolo". Dopo la sconfitta in Supercoppa, i rossoneri vogliono ripartire subito e tornano a giocare nello stadio in cui lo scorso aprile, con il gol di Tonali nel recupero, hanno portato a casa tre punti d'oro per la corsa scudetto sempre contro i biancocelesti. Stefano Pioli spera di ritrovare il suo Milan.