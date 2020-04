StayHomeWithPES Tournament, domenica 26: parteciperà anche Leao

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi il torneo #StayHomeWithPES Tournament che riunirà alcuni dei più grandi calciatori mondiali in un’appassionante sfida a eFootball PES 2020, e che vedrà la partecipazione di Antoine Griezmann (Barcellona), Miralem Pjanić (Juventus), Rafael Leão (Milan), Sebastiano Esposito (Inter) e di tanti altri celebri calciatori internazionali.

Le stelle di 11 famosissime squadre di calcio si scontreranno nel torneo che sarà trasmesso sul canale ufficiale YouTube di eFootball PES domenica 26 aprile a partire dalle 18:00.

“Sono un grandissimo fan di PES,” ha dichiarato Miralem Pjanić. “Sono felice di partecipare a questo torneo, sarà sicuramente molto divertente.”

Il primo incontro di Pjanić sarà nei quarti di finale contro il vincitore della sfida tra l’ala del Celtic Odsonne Edouard e Nassim Boujellab dello Schalke 04. A scendere il campo nei quarti di finale ci sarà anche l’astro nascente dell’Inter Sebastiano Esposito che affronterà Scott McTominay, il talentuoso centrocampista del Manchester United.

“Non vedo l’ora di sfidare a PES uno dei miei giocatori preferiti,” ha detto Scott McTominay. “Sogno una finale contro Antoine Griezmann. Avrà pur vinto un mondiale, ma sono sicuro che non riuscirà a battermi!”

I partecipanti del Torneo #StayHomeWithPES:

Barcellona – Antoine Griezmann

Juventus – Miralem Pjanić

Manchester United – Scott McTominay

Arsenal – Bernd Leno

Bayern Monaco – Javi Martínez

Schalke 04 – Nassim Boujellab

Milan – Rafael Leão

Inter – Sebastiano Esposito

Celtic Glasgow – Odsonne Edouard

Rangers Glasgow – Greg Stewart

Zenit San Pietroburgo – Aleksei Sutormin

Informazioni sulla diretta:

Data – Domenica 26 aprile

Orario – ore 18.00 (fuso orario italiano)

YouTube – youtube.com/officialpes

eFootball PES 2020 è disponibile per PC, PS4, Xbox One e in versione mobile.

Per tutte le ultime notizie su eFootball PES 2020 e per ulteriori informazioni visitate:

www.konami.com/wepes

www.twitter.com/officialpes

www.facebook.com/PES

www.instagram.com/officialpes

www.youtube.com/officialpes