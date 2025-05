Stecca il Napoli: il Genoa fa un regalo all'Inter e pareggia 2-2 al Maradona

Il Napoli spreca il bonus: il Genoa gioca una partita seria e pareggia 2-2 al Maradona. Con questo risultato i partenopei rimangono primi in classifica ma ora il vantaggio si è ridotto a un solo punto sull'Inter e dunque la squadra di Antonio Conte (che nelle ultime due giornate giocherà a Parma e in casa contro il Cagliari) non potrà più permettersi passi falsi. In vantaggio la squadra azzurra in avvio con Lukaku ma poi arriva il pareggio su pasticcio di Meret che commette autogol. Nella ripresa il Napoli rimette la testa avanti grazie a Jack Raspadori ma a cinque minuti dalla fine arriva la doccia fredda con il gol di Vazquez.

Si riporta di seguito il programma della 36esima giornata di Serie A:

09/05/2025 Venerdì 20.45 Milan-Bologna 3-1

10/05/2025 Sabato 15.00 Como-Cagliari 3-1

10/05/2025 Sabato 18.00 Lazio-Juventus 1-1

10/05/2025 Sabato 20.45 Empoli-Parma 2-1

11/05/2025 Domenica 12.30 Udinese-Monza 1-2

11/05/2025 Domenica 15.00 Hellas Verona-Lecce 1-1

11/05/2025 Domenica 18.00 Torino-Inter 0-2

11/05/2025 Domenica 20.45 Napoli-Genoa 2-2

12/05/2025 Lunedì 18.30 Venezia-Fiorentina (DAZN)

12/05/2025 Lunedì 20.45 Atalanta-Roma (DAZN)