Stella Rossa-Milan, le probabili scelte di Pioli

Come riporta La Gazzetta dello Sport, mister Pioli, contro la Stella Rossa, si affiderà a un turnover limitato. Non sono ammessi altri passi falsi, ma è necessario far riposare qualche titolare. A destra rientrerà Calabria, mentre al centro della difesa il ballottaggio è tra Tomori e Kjaer. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Tonali (al posto di Bennacer?), in attacco possibile chance per i croati, Mandzukic (per Ibra) e Rebic (a sinistra).