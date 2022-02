Stop della FIFA alle partite internazionali giocate in Russia. E sarà chiamata RFU

Fonte: tuttomercatoweb.com

Tra le iniziali manovre adottate dalla FIFA nei confronti della Russia dopo l’esplosione del conflitto armato in Ucraina, c’è anche la cancellazione e la prospettiva futura di negare qualsiasi evento sportivo in suolo russo, pur mantenendo per il momento ancora aperta alle squadre del paese la possibilità di partecipare alle competizioni calcistiche. Salvo però giocare le partite casalinghe in campo neutro e senza spettatori e cancellare il nome “Russia”, che sarà sostituito da RFU (acronimo internazionale per “Unione Calcistica russa”), senza scordarsi dell’obbligo di rinunciare alla presenza di bandiere ed inno nazionale alle proprie partite.